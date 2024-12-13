В Харькове усилили патрулирование с 18:00 до 00:00: комментарий главы ГУНП

С 18:00 до 00:00 каждую пятницу и субботу в Харькове ужесточили патрулирование улиц. Такое распоряжение недавно ввел новый глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

«Когда идет активизация населения в плане отдыха и в плане какого-то там проведения викенда, я дополнительно выделяю еще 10% работников аппарата – это не работающие в территориальных подразделениях, для осуществления патрулирования улиц. Причем в пешем порядке. Для того чтобы они могли не только по центральным улицам проходить, а чтобы они могли зайти в какие-то дворы между домами и собственными глазами посмотрели, и люди бы видели полицейских», — сказал Токарь, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он объяснил, что такое решение принял после анализа совершения уголовных правонарушений на бытовом уровне или в общественных местах.

«Все стремятся к викенду, и соответственно где-то нередко возникают дебоши. И ради этого, чтобы профилактировать такие правонарушения, мы выходим на пешие патрулирование, и в 00:00 мы прекращаем. Мы понимаем, что уже наступил комендантский час, и уже в принципе концентрация людей минимальна», — добавил Токарь.