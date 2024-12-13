Live
  • Пт 13.12.2024
  • Харків  -4°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.7

Четверо постраждалих: росіяни вдарили по Берестинському району (доповнено)

Події 09:21   13.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо постраждалих: росіяни вдарили по Берестинському району (доповнено)

Про “приліт” у Берестинському районі (колишній Красноградський район) повідомив вранці 13 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 09:21. Кількість постраждалих у Мирному зросла до чотирьох, написав Синєгубов.

Раніше було відомо про двох постраждалих у селі Мирне.

За попередніми даними, дві людини отримали поранення – це працівники цивільного підприємства. Пошкоджена цивільна інфраструктура“, – написав Синєгубов.

Начальник ХОВА додав: подробиці щодо руйнувань встановлюються.

Читайте також: Синєгубов: дрон, який уночі впав на багатоповерхівку, ліквідувала ППО

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Комунальники почали готуватися до негоди в Харкові ще до світанку (фото)
Комунальники почали готуватися до негоди в Харкові ще до світанку (фото)
13.12.2024, 09:47
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
12.12.2024, 19:42
Повітряна тривога в Україні – РФ атакувала ракетами енергетику (оновлюється)
Повітряна тривога в Україні – РФ атакувала ракетами енергетику (оновлюється)
13.12.2024, 10:19
Новини Харкова — головне за 13.12: удар БПЛА по будинку, вибухи в передмісті
Новини Харкова — головне за 13.12: удар БПЛА по будинку, вибухи в передмісті
13.12.2024, 09:56
Пожежа у харківській багатоповерхівці через удар: у ДСНС повідомили подробиці
Пожежа у харківській багатоповерхівці через удар: у ДСНС повідомили подробиці
13.12.2024, 09:16
Четверо постраждалих: росіяни вдарили по Берестинському району (доповнено)
Четверо постраждалих: росіяни вдарили по Берестинському району (доповнено)
13.12.2024, 09:21

Новини за темою:

08:17
Генштаб: майже 200 боїв було за добу, на Харківщині СОУ відбили 13 атак РФ
08:15
ГШ: п’ять разів атакувала РФ на Харківському напрямку, дев’ять на Куп’янському
08:50
Били з авіації, наступали 22 рази – Генштаб про штурми росіян на Харківщині
08:47
Синєгубов: російські КАБи і дрони летіли на Харківщину в п’ятницю, їх збивали
08:12
Телеведучий Андрій Бєдняков відвідав Куп’янськ і зняв про місто програму

Ви читали новину: «Четверо постраждалих: росіяни вдарили по Берестинському району (доповнено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 09:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “приліт” у Берестинському районі (колишній Красноградський район) повідомив вранці 13 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".