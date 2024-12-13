Четверо постраждалих: росіяни вдарили по Берестинському району (доповнено)
Про “приліт” у Берестинському районі (колишній Красноградський район) повідомив вранці 13 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 09:21. Кількість постраждалих у Мирному зросла до чотирьох, написав Синєгубов.
Раніше було відомо про двох постраждалих у селі Мирне.
“За попередніми даними, дві людини отримали поранення – це працівники цивільного підприємства. Пошкоджена цивільна інфраструктура“, – написав Синєгубов.
Начальник ХОВА додав: подробиці щодо руйнувань встановлюються.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 09:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “приліт” у Берестинському районі (колишній Красноградський район) повідомив вранці 13 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".