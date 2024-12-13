Синєгубов: дрон, що вночі впав на багатоповерхівку, ліквідувала наша ППО

Подробиці нічного обстрілу Харкова, а також про наслідки ударів по області повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов розповів, що вибухи у Харкові пролунали цієї ночі о 01:43. Як виявилося, ворожий дрон упав на дах багатоповерхівки. Внаслідок удару також пошкоджені вікна та балкон будинку. Обійшлося без постраждалих.

“13 грудня 01:43 м. Харків. Сили ППО ліквідували ворожий БПЛА в Індустріальному районі”, – уточнив начальник ХОВА.

Крім того, напередодні вдень під ударами РФ опинився Богодухівський район. Там також зафіксували “приліт” безпілотника.

“13:00 Богодухівський р-н, Богодухівська ТГ, між с. Купєваха та с. Губарівка, сили ППО ліквідували ворожий БПЛА”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, вночі близько 01:40 в Індустріальному районі Харкова пролунали вибухи. Як повідомив мер Ігор Терехов, внаслідок удару будинок залишився без комунікацій. У прокуратурі ж зазначили: тип дрона встановлюють, а на місці “прильоту” виникла пожежа.