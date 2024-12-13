Вибухи пролунали в Харківському районі – Терехов та Синєгубов про “приліт”
Вибухи чули в Харкові близько 06:15 13 грудня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.
“У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!” – написав мер Харкова Ігор Терехов о 06:17 ранку.
А слідом поінформував, що удар припав по близькому передмістю.
Інформацію про приліт також підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше, близько другої години ночі, мер Харкова інформував про удар “шахеда” по місту.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 06:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи чули в Харкові близько 06:15 13 грудня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики".