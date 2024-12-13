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Вибухи пролунали в Харківському районі – Терехов та Синєгубов про “приліт”

Події 06:42   13.12.2024
Оксана Горун
Вибухи пролунали в Харківському районі – Терехов та Синєгубов про “приліт”

Вибухи чули в Харкові близько 06:15 13 грудня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

“У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні!” – написав мер Харкова Ігор Терехов о 06:17 ранку.

А слідом поінформував, що удар припав по близькому передмістю.

Інформацію про приліт також підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше, близько другої години ночі, мер Харкова інформував про удар “шахеда” по місту.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 06:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи чули в Харкові близько 06:15 13 грудня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики".