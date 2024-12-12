Новини Харкова — головне за 12 грудня: як минула ніч

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07:03

Друга ніч поспіль на Харківщині минає без тривог – остання звучала ще напередодні вранці

У Харкові та області вже другу ніч поспіль – тихо. Остання тривога звучала ще напередодні вранці об 11:00. Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої авіації на півдні та попередили про можливі пуски авіабомб. Насамперед бути обережними закликали мешканців прифронтових областей.

Після цього крилата ракета полетіла у бік Дніпропетровської області. Проте загроза для нашого регіону тривала недовго. Вже об 11:16 пролунав відбій. З того часу на Харківщині тихо.