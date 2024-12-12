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Новини Харкова — головне за 12 грудня: як минула ніч

Україна 07:03   12.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 12 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:03

Друга ніч поспіль на Харківщині минає без тривог – остання звучала ще напередодні вранці 

У Харкові та області вже другу ніч поспіль – тихо. Остання тривога звучала ще напередодні вранці об 11:00. Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої авіації на півдні та попередили про можливі пуски авіабомб. Насамперед бути обережними закликали мешканців прифронтових областей.

Після цього крилата ракета полетіла у бік Дніпропетровської області. Проте загроза для нашого регіону тривала недовго. Вже об 11:16 пролунав відбій. З того часу на Харківщині тихо.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 07:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".