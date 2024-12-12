Тіла чоловіка й жінки знайшли на місці пожежі на Харківщині (фото)

У Берестинському районі Харківщині сталася смертельна пожежа.

12 грудня об 11:02 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в будинку у селі Лигівка. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, горіла одна з кімнат на площі 20 м кв.

«Під час розвідки вогнеборці знайшли тіла чоловіка 1986 р.н. та жінки 1967 р.н.», – додали рятувальники.

Об 11:39 загоряння локалізували, об 11:57 – повністю загасили. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

До ліквідації залучили п’ять рятувальників та одну одиницю техніки.