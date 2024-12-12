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Тіла чоловіка й жінки знайшли на місці пожежі на Харківщині (фото)

Події 12:58   12.12.2024
Вікторія Яковенко
Тіла чоловіка й жінки знайшли на місці пожежі на Харківщині (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Берестинському районі Харківщині сталася смертельна пожежа.

12 грудня об 11:02 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в будинку у селі Лигівка. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, горіла одна з кімнат на площі 20 м кв.

«Під час розвідки вогнеборці знайшли тіла чоловіка 1986 р.н. та жінки 1967 р.н.», – додали рятувальники.

Об 11:39 загоряння локалізували, об 11:57 – повністю загасили. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

До ліквідації залучили п’ять рятувальників та одну одиницю техніки.

пожар Харьковщина
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 12:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Берестинському районі Харківщині сталася смертельна пожежа.".