Навчальний заклад на Харківщині зруйнували окупанти, били із РСЗВ

Дані про обстріли Харківської області опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також розповів, який об’єкт у регіоні зруйнували окупанти протягом доби.

Напередодні ввечері під обстрілом опинився Куп’янський район, написав Синєгубов.

“16:45 Куп’янський р-н., Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано будівлю навчального закладу“, – уточнив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що у регіоні триває евакуація цивільного населення. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського району до безпечних місць вивезли 36 людей.