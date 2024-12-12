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Навчальний заклад на Харківщині зруйнували окупанти, били із РСЗВ

Фронт 08:15   12.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Навчальний заклад на Харківщині зруйнували окупанти, били із РСЗВ Скриншот

Дані про обстріли Харківської області опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також розповів, який об’єкт у регіоні зруйнували окупанти протягом доби.

Напередодні ввечері під обстрілом опинився Куп’янський район, написав Синєгубов.

16:45 Куп’янський р-н., Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано будівлю навчального закладу“, – уточнив начальник ХОВА.

Він також нагадав, що у регіоні триває евакуація цивільного населення. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського району до безпечних місць вивезли 36 людей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Фронт, Харків; ;

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Ви читали новину: «Навчальний заклад на Харківщині зруйнували окупанти, били із РСЗВ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дані про обстріли Харківської області опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також розповів, який об’єкт у регіоні зруйнували окупанти протягом доби.".