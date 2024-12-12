Навчальний заклад на Харківщині зруйнували окупанти, били із РСЗВ
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Дані про обстріли Харківської області опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також розповів, який об’єкт у регіоні зруйнували окупанти протягом доби.
Напередодні ввечері під обстрілом опинився Куп’янський район, написав Синєгубов.
“16:45 Куп’янський р-н., Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано будівлю навчального закладу“, – уточнив начальник ХОВА.
Він також нагадав, що у регіоні триває евакуація цивільного населення. Так за добу із населених пунктів Куп’янського та Борівського району до безпечних місць вивезли 36 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дані про обстріли Харківської області опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також розповів, який об’єкт у регіоні зруйнували окупанти протягом доби.".