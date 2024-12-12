ISW: РФ накопичила велику кількість сил на півночі області, атакують по-новому
Як передають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), окупанти продовжують безуспішно наступати на Харківському напрямку.
Штурми на півночі не приносять РФ очікуваних результатів, тоді як за даними російських джерел, СОУ знову успішно контратакували у Вовчанську.
“Речник (української – ред.) бригади попередив, що російські війська накопичили велику кількість живої сили та техніки та можуть почати відновлені наступальні операції проти українських позицій на півночі Харківської області, але не уточнив, коли ці наступальні операції можуть початися”, – пишуть аналітики.
На Куп’янському напрямку ситуація також не змінилася. Росіяни регулярно штурмують наші позиції, але українські захисники не дають ворогові просунутися.
“Заступник командира українського батальйону, який діяв на Куп’янському напрямку, 11 грудня заявив, що батальйон у невстановлену дату відбив російський механізований штурм невстановленого ешелону із залученням танків, БМП і БТР. Російські сили продовжували атакувати на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська біля Колісниківки, Загризового, Глушківки; на північний захід від Сватового біля Лозової”, – додали в ISW.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитика, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 07:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як передають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), окупанти продовжують безуспішно наступати на Харківському напрямку. ".