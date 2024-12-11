РФ все ще хоче зробити «буферну зону» на Харківщині: чи накопичують нові сили
Ситуація на Вовчанському напрямку – складна. Ворог використовує тут артилерію, міномети, дрони та авіацію. Крім цього, працюють снайпери, а також намагаються зайти російські ДРГ, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «Гарт» Олександр Даниленко.
Однак, за його словами, українським воїнам вдається контролювати ситуацію і супротивнику не вдається просунутися.
«Зараз знову використовують тільки штурми. Штурми бувають різні, як по чотири-п’ять осіб, так і великими – рота заходить, кудись намагається пройти, але таку роту ми «накриваємо», – зазначив Даниленко.
Він додав, що головною метою росіян залишається створити так звану «буферну зону» на півночі Харківщини.
«Щоб було зручніше обстрілювати Харків, щоб створити плацдарм для просування на Куп’янськ і там оточити наші підрозділи. Але їм навіть не вдається перейти річку Вовча. Щодо накопичення: ротації там відбувається через втрати, адже втрати близько 100 осіб на добу. Але кількість живої сили і техніки така, що вони можуть знову спробувати вдатися до штурму, який був травневий, маю на увазі, такий масовий штурм», – підкреслив Даниленко.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: гарт, обстріл, Харків, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Вовчанському напрямку – складна. Ворог використовує тут артилерію, міномети, дрони та авіацію. Крім цього, працюють снайпери, а також намагаються зайти російські ДРГ.".