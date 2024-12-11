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«Нам мало не здасться» – бєлгородці про становище РФ (перехоплення ГУР)

Світ 12:40   11.12.2024
Вікторія Яковенко
«Нам мало не здасться» – бєлгородці про становище РФ (перехоплення ГУР) скриншот

Цивільна мешканка Бєлгородської області РФ, яка межує із Харківщиною, припускає: їхня країна у нерайдужному становищі, однак «їм ніхто нічого не каже». Розмову перехопило ГУР Міноборони України.

«Чула одну передачу ― так сказали, що Росія просто в такій ж…пі, що нам мало не здасться, ми просто не знаємо і нам ніхто не каже…Ну це я теж чула, що «перелом», говорили 23-й – «перелом», потім 24-й – «перелом», тепер 25-й», – сказала росіянка під час телефонної розмови.

Відео: ГУР Міноборони України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цивільна мешканка Бєлгородської області РФ, яка межує із Харківщиною, припускає: їхня країна у нерайдужному становищі, однак «їм ніхто нічого не каже». ".