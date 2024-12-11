«Нам мало не здасться» – бєлгородці про становище РФ (перехоплення ГУР)

Цивільна мешканка Бєлгородської області РФ, яка межує із Харківщиною, припускає: їхня країна у нерайдужному становищі, однак «їм ніхто нічого не каже». Розмову перехопило ГУР Міноборони України.

«Чула одну передачу ― так сказали, що Росія просто в такій ж…пі, що нам мало не здасться, ми просто не знаємо і нам ніхто не каже…Ну це я теж чула, що «перелом», говорили 23-й – «перелом», потім 24-й – «перелом», тепер 25-й», – сказала росіянка під час телефонної розмови.

Відео: ГУР Міноборони України