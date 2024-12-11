«Нам мало не покажется» – белгородцы о положении РФ (перехват ГУР)
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Жительница Белгородской области РФ, граничащая с Харьковщиной, предполагает: их страна в нерадужном положении, однако «им никто ничего не говорит». Разговор перехватило ГУР Минобороны Украины.
«Слышала одну передачу ― так сказали, что Россия просто в такой ж…пе, что нам мало не покажется, мы просто не знаем и нам никто не говорит…Ну это я тоже слышала, что «перелом», говорили 23-й – «перелом», потом 24-й – «перелом», теперь 25-й», – сказала россиянка во время телефонного разговора.
Видео: ГУР Минобороны Украины
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- Категории: Мир, Общество; Теги: белгородская область, ГУР, Россия;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Белгородской области РФ, граничащая с Харьковщиной, предполагает: их страна в нерадужном положении, однако «им никто ничего не говорит». ".