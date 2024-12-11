РФ все еще хочет сделать «буферную зону» на Харьковщине: накапливают ли силы
Ситуация на Волчанском направлении – сложная. Враг использует здесь артиллерию, минометы, дроны и авиацию. Кроме этого, работают снайперы, а также пытаются зайти российские ДРГ, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко.
Однако, по его словам, украинским воинам удается контролировать ситуацию и противнику не удается продвинуться.
«Сейчас снова используют только штурмы. Штурмы бывают разные, как по четыре-пять человек, так и большими – рота заходит, куда-то пытается пройти, но такую роту мы «накрываем», – отметил Даниленко.
Он добавил, что главной целью россиян остается создать так называемую «буферную зону» на севере Харьковщины.
«Чтобы было удобнее обстреливать Харьков, чтобы создать плацдарм для продвижения на Купянск и там окружить наши подразделения. Но им даже не удается перейти реку Волчья. Относительно накопления: ротация там происходит из-за потерь, ведь потери около 100 человек в сутки. Но количество живой силы и техники такова, что они могут снова попытаться прибегнуть к майскому штурму, имею в виду, такой массовый штурм», — подчеркнул Даниленко.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: гарт, обстрел, Харьков, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Волчанском направлении – сложная. Враг использует здесь артиллерию, минометы, дроны и авиацию. Кроме этого, работают снайперы, а также пытаются зайти российские ДРГ.".