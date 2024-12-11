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РФ все еще хочет сделать «буферную зону» на Харьковщине: накапливают ли силы

Фронт 13:45   11.12.2024
Виктория Яковенко
РФ все еще хочет сделать «буферную зону» на Харьковщине: накапливают ли силы скриншот

Ситуация на Волчанском направлении – сложная. Враг использует здесь артиллерию, минометы, дроны и авиацию. Кроме этого, работают снайперы, а также пытаются зайти российские ДРГ, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко.

Однако, по его словам, украинским воинам удается контролировать ситуацию и противнику не удается продвинуться.

«Сейчас снова используют только штурмы. Штурмы бывают разные, как по четыре-пять человек, так и большими – рота заходит, куда-то пытается пройти, но такую ​​роту мы «накрываем», – отметил Даниленко.

Он добавил, что главной целью россиян остается создать так называемую «буферную зону» на севере Харьковщины.

«Чтобы было удобнее обстреливать Харьков, чтобы создать плацдарм для продвижения на Купянск и там окружить наши подразделения. Но им даже не удается перейти реку Волчья. Относительно накопления: ротация там происходит из-за потерь, ведь потери около 100 человек в сутки. Но количество живой силы и техники такова, что они могут снова попытаться прибегнуть к майскому штурму, имею в виду, такой массовый штурм», — подчеркнул Даниленко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Волчанском направлении – сложная. Враг использует здесь артиллерию, минометы, дроны и авиацию. Кроме этого, работают снайперы, а также пытаются зайти российские ДРГ.".