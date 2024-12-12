ISW: РФ накопила большое количество сил на севере области, атакуют по-новому

Как передают аналитики Института изучения войны (ISW), оккупанты продолжают безуспешно наступать на Харьковском направлении.

Штурмы на севере не приносят РФ ожидаемых результатов, в то время, как по данным российских источников, СОУ вновь успешно контратаковали в Волчанске.

«Пресс-секретарь (украинской – ред.) бригады предупредил, что российские войска накопили большое количество живой силы и техники и могут начать возобновленные наступательные операции против украинских позиций на севере Харьковской области, но не уточнил, когда эти наступательные операции могут начаться», – пишут аналитики.

На Купянском направлении ситуация также не изменилась. Россияне регулярно штурмуют наши позиции, но украинские защитники не дают врагу продвинуться.

«Заместитель командира украинского батальона, действовавший на Купянском направлении, 11 декабря заявил, что батальон в неустановленную дату отразил российский механизированный штурм неустановленного эшелона с привлечением танков, БМП и БТР. Российские силы продолжали атаковать восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Загрызового, Глушковки; северо-западнее Сватового у Лозовой», – добавили в ISW.