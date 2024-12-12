Учебное заведение на Харьковщине разрушили оккупанты, били из РСЗО

Данные об обстрелах Харьковской области опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он также рассказал, какой объект в регионе разрушили оккупанты в течение суток.

Накануне вечером под обстрелом оказался Купянский район, написал Синегубов.

«16:45 Купянский р-н., Двуречанская ТГ, с. Кутьковка. В результате обстрела из РСЗО разрушено здание учебного заведения», – уточнил начальник ХОВА.

Он также напомнил, что в регионе продолжается эвакуация гражданского населения. Так за сутки из населенных пунктов Купянского и Боровского района в безопасные места вывезли 36 людей.