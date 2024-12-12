Тела мужчины и женщины нашли на месте пожара на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Берестинском районе на Харьковщине произошел смертельный пожар.
12 декабря в 11:02 спасатели получили сообщение о пожаре в доме в селе Лиговка. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, горела одна из комнат на площади 20 кв. м.
«Во время разведки пожарные нашли тела мужчины 1986 г. р. и женщины 1967 г. р.», — добавили спасатели.
В 11:39 возгорание локализовали, в 11:57 — полностью потушили. Причину возникновения пожара устанавливают.
К ликвидации привлекали пять спасателей и одну единицу техники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, тела, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 12:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Берестинском районе на Харьковщине произошел смертельный пожар.".