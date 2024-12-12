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Тела мужчины и женщины нашли на месте пожара на Харьковщине (фото)

Происшествия 12:58   12.12.2024
Виктория Яковенко
Тела мужчины и женщины нашли на месте пожара на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Берестинском районе на Харьковщине произошел смертельный пожар.

12 декабря в 11:02 спасатели получили сообщение о пожаре в доме в селе Лиговка. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, горела одна из комнат на площади 20 кв. м.

«Во время разведки пожарные нашли тела мужчины 1986 г. р. и женщины 1967 г. р.», — добавили спасатели.

В 11:39 возгорание локализовали, в 11:57 — полностью потушили. Причину возникновения пожара устанавливают.

К ликвидации привлекали пять спасателей и одну единицу техники.

пожар Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 12:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Берестинском районе на Харьковщине произошел смертельный пожар.".