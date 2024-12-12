Де «прилетіли» ворожі КАБи на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 12 грудня, ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях, Високій Ярузі та Гоптівці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку супротивник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого та Стариці, наразі точиться бій.
На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки, Загризового та Западного. Три бої тривають.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, КАБ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 12 грудня, ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях, Високій Ярузі та Гоптівці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".