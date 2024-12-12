Де «прилетіли» ворожі КАБи на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 12 грудня, ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях, Високій Ярузі та Гоптівці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого та Стариці, наразі точиться бій.

На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки, Загризового та Западного. Три бої тривають.