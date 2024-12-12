Где «прилетели» вражеские КАБы на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня, 12 декабря, враг нанес авиаудары КАБами по Липцам, Высокой Яруге и Гоптовке, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы, сейчас идет бой.
На Купянском направлении с начала суток оккупанты проводили наступательные действия возле Синьковки, Загрызового и Западного. Три боя продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, КАБ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 декабря, враг нанес авиаудары КАБами по Липцам, Высокой Яруге и Гоптовке, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".