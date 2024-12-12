Где «прилетели» вражеские КАБы на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ

Сегодня, 12 декабря, враг нанес авиаудары КАБами по Липцам, Высокой Яруге и Гоптовке, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы, сейчас идет бой.

На Купянском направлении с начала суток оккупанты проводили наступательные действия возле Синьковки, Загрызового и Западного. Три боя продолжаются.