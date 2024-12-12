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Коммуникаций нет, до фронта 1,5 километра, а люди не выезжают: темпы эвакуации

Происшествия 11:54   12.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Коммуникаций нет, до фронта 1,5 километра, а люди не выезжают: темпы эвакуации

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о темпах эвакуации, а также – о боях на Харьковащине.

По его словам, на разных участках фронта на Харьковщине фиксируют концентрацию российских войск. Однако это явление привычное – оккупанты постоянно копят силы, чтобы наступать, а ВСУ – отбивают эти штурмы.

«К счастью, мы по городу Харькову, населенным пунктам области – я имею в виду ракеты и управляемые авиабомбы, обстрелы не фиксировали пока. Наряду с этим, как вы правильно отметили, враг с РСЗО нанес удар по населенному пункту Купянск. Разрушена гражданская инфраструктура. На севере нашей области, на Харьковском направлении, враг атаковал позиции наших военных – 185 ударов по позициям нашим нанес, однако успеха не имел. На Купянском направлении наши воины отразили 18 вражеских атак. Враг все пытается продвигаться на нашей территории, также успехов не имеет, однако это направление остается для нас самым трудным», – отметил Синегубов.

Также он напомнил, что в области продолжается эвакуация.

«344 населенных пункта области у нас подлежат эвакуации. Это, фактически, прифронтовая и фронтовая территория. Из больших населенных пунктов – это город Купянск со своими территориальными громадами. К сожалению, люди еще остаются на левом берегу. Это ближе всего к линии фронта – там до линии фронта 1,5 километра. Однако 135 человек еще останутся в своих домах. Это при том, что там нет ни электроэнергии, ни теплоснабжения, ни водоснабжения. И других услуг – банков, магазинов, больниц и т.д. То есть, там ничего не работает по вопросам безопасности. Так же по Боровскому направлению. Боровая подлежит эвакуации, детей там уже нет, но если брать громаду и населенные пункты – по некоторым местам находятся частично дети. Однако вывозим всех», – констатировал начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о темпах эвакуации, а также – о боях на Харьковащине.".