Комунікацій немає, до фронту 1,5 кілометра, а люди не їдуть: темпи евакуації

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував про темпи евакуації, а також про бої на Харківщині.

За його словами, на різних ділянках фронту на Харківщині фіксують концентрацію російських військ. Однак це явище звичне – окупанти постійно накопичують сили, щоб наступати, а ЗСУ – відбивають ці штурми.

“На щастя, ми по місту Харкову, по населених пунктах області – я маю на увазі ракети та керовані авіабомби, не мали і не маємо наразі. Поряд із цим, як ви правильно зазначили, ворог із РСЗВ наніс удар по населеному пункту Купʼянськ. Зруйнована цивільна інфраструктура. На півночі нашої області, на Харківському напрямку, ворог атакував позиції наших військових – 185 ударів по позиціях наших наніс, однак успіху не мав. На Купʼянському напрямку наші воїни відбили 18 ворожих атак. Ворог і дедалі намагається просуватися на нашій території, так само успіхів не має, однак так само цей напрямок залишається для нас найважчим”, – зазначив Синєгубов.

Також він нагадав, що в області продовжується евакуація.

“344 населені пункти області у нас підлягають евакуації. Це – фактично прифронтова та фронтова територія. З великих населених пунктів – це місто Купʼянськ зі своїми територіальними громадами. На жаль, люди ще залишаються на лівому березі. Це найближче до лінії фронту – там до лінії фронту 1,5 кілометра. Однак ще 135 людей ще залишаться у своїх домівках. Це при тому, що там немає ані електроенергії, ані теплопостачання, ані водопостачання. Та інших послуг – банків, магазинів, лікарень тощо. Тобто, там нічого не працює з питань безпеки. Так само по Борівському напрямку. Борова підлягає евакуації, дітей там вже немає, але якщо брати громаду та населені пункти – по деяких місцях там ще перебувають частково діти. Однак вивозимо всіх”, – констатував начальник ХОВА.