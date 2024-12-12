Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

Щоб частіше бити по Харкову: які плани є у Путіна, розповіли у ЗСУ

Фронт 11:35   12.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Щоб частіше бити по Харкову: які плани є у Путіна, розповіли у ЗСУ

Начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «Гарт» Олександр Даниленко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Вовчанському напрямку, а також плани Путіна.

Ворог обстрілює постійно з усього наявного озброєння – артилерія, міномети, дрони. Міномети і дрони дуже активно працюють. КАБи також скидає. Штурми відбуваються постійно. Намагаються заходити диверсійно-розвідувальні групи. Але ми їх виявляємо вчасно ці спроби. Ми у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України, з якими ми працюємо, виявляємо ці спроби і не допускаємо просування на ворога.”, – зазначив Даниленко.

Також він повідомив про першочергові цілі Путіна на цьому напрямку.

Ворог тут хоче створити, по-перше, буферну зону, про яку давно вже кажуть – що Путін хоче на Харківщині буферну зону. Так він убезпечить свої південні області з того краю. І також йому буде зручно, якщо це буде буферна зона, буде зручніше обстрілювати Харків. А місту й так без цього дістається зараз. Також ворог хоче просунутися, якщо він захопить Вовчанськ, перейде річку Вовча, то це створить передумови для просування на Куп’янськ. Виходити з північно-західного напрямку. І тоді наші підрозділи СОУ, які ведуть боротьбу на Куп’янському напрямку проти загарбників, можуть опинитись в оточенні. Цього допустити не можна і цим і займаємося ми, щоб не допустити просування ворога на півночі нашої країни“, – зазначив Даниленко.

Читайте також: Чому росіяни «починають бути схожими на нас» і чого не чекали від ворога ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків
У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків
12.12.2024, 12:30
Будівлю у Харкові за 1,5 млн грн незаконно віддали чоловіку: що вирішив суд
Будівлю у Харкові за 1,5 млн грн незаконно віддали чоловіку: що вирішив суд
12.12.2024, 12:12
Щоб частіше бити по Харкову: які плани є у Путіна, розповіли у ЗСУ
Щоб частіше бити по Харкову: які плани є у Путіна, розповіли у ЗСУ
12.12.2024, 11:35
Комунікацій немає, до фронту 1,5 кілометра, а люди не їдуть: темпи евакуації
Комунікацій немає, до фронту 1,5 кілометра, а люди не їдуть: темпи евакуації
12.12.2024, 11:54
Чому росіяни «починають бути схожими на нас» і чого не чекали від ворога ЗСУ
Чому росіяни «починають бути схожими на нас» і чого не чекали від ворога ЗСУ
12.12.2024, 10:27
«Золотий м’яч» Шевченка їде до Харкова – коли та де можна буде побачити трофей
«Золотий м’яч» Шевченка їде до Харкова – коли та де можна буде побачити трофей
12.12.2024, 11:01

Новини за темою:

10:27
Чому росіяни «починають бути схожими на нас» і чого не чекали від ворога ЗСУ
08:40
Генштаб: окупанти продовжують бити з авіації по Харківщині, було 13 боїв
08:09
Генштаб: інтенсивність боїв знизилася, на півночі ворог атакував лише один раз
10:35
Проблем із людьми немає, але воює недосвідчена піхота: СОУ про ЗС РФ в області
11:47
ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі важка, РФ била по позиціях ЗСУ 232 рази

Ви читали новину: «Щоб частіше бити по Харкову: які плани є у Путіна, розповіли у ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 11:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «Гарт» Олександр Даниленко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Вовчанському напрямку, а також плани Путіна.".