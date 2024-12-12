Щоб частіше бити по Харкову: які плани є у Путіна, розповіли у ЗСУ

Начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «Гарт» Олександр Даниленко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Вовчанському напрямку, а також плани Путіна.

“Ворог обстрілює постійно з усього наявного озброєння – артилерія, міномети, дрони. Міномети і дрони дуже активно працюють. КАБи також скидає. Штурми відбуваються постійно. Намагаються заходити диверсійно-розвідувальні групи. Але ми їх виявляємо вчасно ці спроби. Ми у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України, з якими ми працюємо, виявляємо ці спроби і не допускаємо просування на ворога.”, – зазначив Даниленко.

Також він повідомив про першочергові цілі Путіна на цьому напрямку.

“Ворог тут хоче створити, по-перше, буферну зону, про яку давно вже кажуть – що Путін хоче на Харківщині буферну зону. Так він убезпечить свої південні області з того краю. І також йому буде зручно, якщо це буде буферна зона, буде зручніше обстрілювати Харків. А місту й так без цього дістається зараз. Також ворог хоче просунутися, якщо він захопить Вовчанськ, перейде річку Вовча, то це створить передумови для просування на Куп’янськ. Виходити з північно-західного напрямку. І тоді наші підрозділи СОУ, які ведуть боротьбу на Куп’янському напрямку проти загарбників, можуть опинитись в оточенні. Цього допустити не можна і цим і займаємося ми, щоб не допустити просування ворога на півночі нашої країни“, – зазначив Даниленко.