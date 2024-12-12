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Чому росіяни «починають бути схожими на нас» і чого не чекали від ворога ЗСУ

Україна 10:27   12.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чому росіяни «починають бути схожими на нас» і чого не чекали від ворога ЗСУ

Прессекретар 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін розповів в етері «Еспресо», що останнім часом на Харківщині деякі дії з боку РФ дивують СОУ.

З одного боку, загалом ситуація в області залишається стабільною. Крім того, що погодні умови вносять свої корективи і тактику довелося змінити бійцям як ЗСУ, так і РФ, зазначив Бородін. Однак ворог все ж таки зміг здивувати СОУ.

Із такого нового – це те, що зараз погодні умови вносять свої корективи і з такого зовсім поганого, для нас неочікуваного – це збільшення кількості Starlink на опорних пунктах – прям величезна, мається на увазі у ворога. Що дає їм деякі, скажімо так, плюси у комунікації, якої раніше в них не було. Щільність наступів, я думаю, не менша, але складність важко оцінювати. Тому що я думаю, що вони йдуть по принципу того, що там, де вони відчувають, що більше є потенціал – вони більше кидають ресурсів. Зараз вони відчувають у нас (на нашому напрямку – ред.) менше потенціал до розвитку успіху наступальних дій. Але задля того, щоб постійно виснажувати нашу піхоту, вони штурмують щоденно. Просто не такою кількістю механізованих саме з’єднань”, – зазначив Бородін.

За його словами, проблем із живою силою у ворога все ще немає, але бійці РФ помітно почали економити техніку.

“І їхній ВПК, на мій суб’єктивний погляд, не справляється з тим, щоб відновлювати її. Тобто так, з людьми у них проблем немає, але є відчутна різниця. Це – раз. Друге, так, FPV-дрони вони розвивають дійсно потужно, масштабно, але я відчуваю, що цей дрон не просто щось нове та додаткове, а це – як заміна артилерії. Тобто, якщо раніше вони засипали, то зараз уже певна економія, вибірковість, із розумом вони обстрілюють. Починають бути схожими на нас, бо ми стріляємо завжди з розумом, із розрахунком. А раніше вони обстрілювали – гармати є, значить треба постійно стріляти”, – сказав Бородін.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 10:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін розповів в етері «Еспресо», що останнім часом на Харківщині деякі дії з боку РФ дивують СОУ.".