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В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ворога на півночі: є полонені й поранені

Фронт 09:28   12.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ворога на півночі: є полонені й поранені Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на півночі регіону залишається незмінною – хоча штурми РФ не припиняються, СОУ стримують атаки ворога.

Про це пишуть в ОТУВ “Харків” у зведенні за 12 грудня.

На Харківському напрямку ворог 6 разів без успіху штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ. Російські окупанти завдали 11 ударів дронами-камікадзе, здійснили 185 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – уточнили у ЗСУ.

Втрати ворога протягом доби такі: 12 убитих, 21 поранений, ще один окупант здався в полон. Крім того, Сили оборони знищили шість броньованих бойових машин, дві одиниці автомобільної техніки, чотири БПЛА, а також 39 укриттів.

Читайте також: Шість разів наступала РФ на Харківському напрямку, на Куп’янщині було 14 боїв

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 09:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на півночі регіону залишається незмінною – хоча штурми РФ не припиняються, СОУ стримують атаки ворога.".