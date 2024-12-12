В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ворога на півночі: є полонені й поранені
Ситуація на півночі регіону залишається незмінною – хоча штурми РФ не припиняються, СОУ стримують атаки ворога.
Про це пишуть в ОТУВ “Харків” у зведенні за 12 грудня.
“На Харківському напрямку ворог 6 разів без успіху штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ. Російські окупанти завдали 11 ударів дронами-камікадзе, здійснили 185 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – уточнили у ЗСУ.
Втрати ворога протягом доби такі: 12 убитих, 21 поранений, ще один окупант здався в полон. Крім того, Сили оборони знищили шість броньованих бойових машин, дві одиниці автомобільної техніки, чотири БПЛА, а також 39 укриттів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, ЗСУ, обстріли, ОТГВ "Харьков", харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 09:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на півночі регіону залишається незмінною – хоча штурми РФ не припиняються, СОУ стримують атаки ворога.".