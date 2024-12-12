В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ворога на півночі: є полонені й поранені

Ситуація на півночі регіону залишається незмінною – хоча штурми РФ не припиняються, СОУ стримують атаки ворога.

Про це пишуть в ОТУВ “Харків” у зведенні за 12 грудня.

“На Харківському напрямку ворог 6 разів без успіху штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ. Російські окупанти завдали 11 ударів дронами-камікадзе, здійснили 185 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – уточнили у ЗСУ.

Втрати ворога протягом доби такі: 12 убитих, 21 поранений, ще один окупант здався в полон. Крім того, Сили оборони знищили шість броньованих бойових машин, дві одиниці автомобільної техніки, чотири БПЛА, а також 39 укриттів.