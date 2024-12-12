Шість разів наступала РФ на Харківському напрямку, на Куп’янщині було 14 боїв

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також втрати ворога повідомив у ранковому зведенні за 12 грудня Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини окупанти марно намагалися наступати шість разів біля Глибокого, Липців, Стариці та Вовчанська. На Куп’янщині, додали у ГШ, зафіксували 14 штурмів.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік Західного, Піщаного, Лозової та Загризового”, – уточнили в Генштабі.

Всього за добу по всій лінії фронту було 203 бойові зіткнення. Втрати росіян за весь період повномасштабного вторгнення такі: