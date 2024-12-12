Шість разів наступала РФ на Харківському напрямку, на Куп’янщині було 14 боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також втрати ворога повідомив у ранковому зведенні за 12 грудня Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини окупанти марно намагалися наступати шість разів біля Глибокого, Липців, Стариці та Вовчанська. На Куп’янщині, додали у ГШ, зафіксували 14 штурмів.
“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік Західного, Піщаного, Лозової та Загризового”, – уточнили в Генштабі.
Всього за добу по всій лінії фронту було 203 бойові зіткнення. Втрати росіян за весь період повномасштабного вторгнення такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 08:36;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також втрати ворога повідомив у ранковому зведенні за 12 грудня Генштаб ЗСУ.".