Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

Шесть раз наступала РФ на Харьковском направлении, на Купянщине было 14 боев

Украина 08:36   12.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Шесть раз наступала РФ на Харьковском направлении, на Купянщине было 14 боев Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях врага сообщил в утренней сводке за 12 декабря Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины оккупанты безуспешно пытались наступать шесть раз около Глубокого, Липцев, Старицы и Волчанска. На Купянщине, добавили в ГШ, зафиксировали 14 штурмов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызового», – уточнили в Генштабе.

Всего за сутки по всей линии фронта было 203 боестолкновения. Потери россиян за весь период полномасштабного вторжения таковы:

Читайте также: Учебное заведение на Харьковщине разрушили оккупанты, били из РСЗО

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Отключения электроэнергии на Харьковщине: кто сегодня будет без света
Отключения электроэнергии на Харьковщине: кто сегодня будет без света
12.12.2024, 07:17
Опасную погоду ожидают сегодня и завтра в Харьковской области
Опасную погоду ожидают сегодня и завтра в Харьковской области
11.12.2024, 17:35
ISW: РФ накопила большое количество сил на севере области, атакуют по-новому
ISW: РФ накопила большое количество сил на севере области, атакуют по-новому
12.12.2024, 07:52
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
10.12.2024, 14:47
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
11.12.2024, 14:50
В ОТГВ «Харьков» сообщили о потерях врага на севере – есть пленные и раненые
В ОТГВ «Харьков» сообщили о потерях врага на севере – есть пленные и раненые
12.12.2024, 09:28

Новости по теме:

08:36
Шесть раз наступала РФ на Харьковском направлении, на Купянщине было 14 боев
08:18
Больше 3,5 тыс. раз обстреляли россияне позиции ВСУ, на Харьковщине – 18 боев
11:48
Россияне пытаются форсировать Оскол на резиновых лодках, пока безуспешно – ВСУ
08:40
Генштаб: оккупанты продолжают бить из авиации по Харьковщине, было 13 боев
16:52
Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Вы читали новость: «Шесть раз наступала РФ на Харьковском направлении, на Купянщине было 14 боев»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 08:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях врага сообщил в утренней сводке за 12 декабря Генштаб ВСУ.".