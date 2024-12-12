Шесть раз наступала РФ на Харьковском направлении, на Купянщине было 14 боев
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях врага сообщил в утренней сводке за 12 декабря Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины оккупанты безуспешно пытались наступать шесть раз около Глубокого, Липцев, Старицы и Волчанска. На Купянщине, добавили в ГШ, зафиксировали 14 штурмов.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызового», – уточнили в Генштабе.
Всего за сутки по всей линии фронта было 203 боестолкновения. Потери россиян за весь период полномасштабного вторжения таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 08:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях врага сообщил в утренней сводке за 12 декабря Генштаб ВСУ.".