Шесть раз наступала РФ на Харьковском направлении, на Купянщине было 14 боев

О боях на Харьковском и Купянском направлении, а также потерях врага сообщил в утренней сводке за 12 декабря Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины оккупанты безуспешно пытались наступать шесть раз около Глубокого, Липцев, Старицы и Волчанска. На Купянщине, добавили в ГШ, зафиксировали 14 штурмов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызового», – уточнили в Генштабе.

Всего за сутки по всей линии фронта было 203 боестолкновения. Потери россиян за весь период полномасштабного вторжения таковы: