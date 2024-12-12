В ОТГВ «Харьков» сообщили о потерях врага на севере – есть пленные и раненые

Ситуация на севере региона остается неизменной – хотя штурмы РФ не прекращаются, СОУ сдерживают атаки врага.

Об этом пишут в ОТГВ «Харьков» в сводке за 12 декабря.

«На Харьковском направлении враг 6 раз без успеха штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск. Российские оккупанты нанесли 11 ударов дронами-камикадзе, совершили 185 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – уточнили в ВСУ.

Потери врага в течение суток такие: 12 убитых, 21 раненый, еще один оккупант сдался в плен. Также Силы обороны уничтожили шесть бронированных боевых машин, две единицы автомобильной техники, четыре БПЛА, а также 39 укрытий.