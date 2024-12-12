Почему россияне «начинают быть похожими на нас» и чего не ожидали от врага ВСУ

Пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин рассказал в эфире «Эспрессо», что в последнее время на Харьковщине некоторые действия со стороны РФ удивляют СОУ.

С одной стороны, в целом, ситуация в области остается стабильной. Не считая того, что погодные условия вносят свои коррективы и тактику пришлось изменить бойцам как ВСУ, так и РФ, отметил Бородин. Однако враг все же преподнёс несколько «сюрпризов».

«Из такого совсем плохого, для нас неожиданного, – это увеличение количества Starlink на опорных пунктах – прямо огромное, имеется в виду у врага. Что дает им некоторые, скажем так, плюсы в коммуникации, которой раньше у них не было. Плотность наступлений, я думаю, не стала меньше, но сложность трудно оценивать. Потому что, я думаю, что они идут по принципу того, что там, где они чувствуют, что больше потенциал – они больше бросают ресурсов. Сейчас они ощущают у нас (на нашем направлении – ред.) меньше потенциала к развитию успеха наступательных действий. Но чтобы постоянно истощать нашу пехоту, они штурмуют ежедневно. Просто не таким количеством механизированных соединений», – рассказал Бородин.

По его словам, проблем с живой силой у врага все еще нет, но бойцы РФ заметно начали экономить технику.

«И их ВПК, на мой субъективный взгляд, не справляется с тем, чтобы восстанавливать ее. То есть, да, с людьми у них проблем нет, но есть ощутимая разница. Это – раз. Второе, да, FPV-дроны они развивают действительно мощно, масштабно, но я чувствую, что этот дрон не просто что-то новое и дополнительное, а это – как замена артиллерии. То есть, если раньше они засыпали ими, то сейчас уже определенная экономия, избирательность, с умом они обстреливают. Начинают быть похожими на нас, потому что мы стреляем всегда с умом, с расчетом. А раньше они обстреливали – пушки есть, значит, надо постоянно стрелять», – отметил Бородин.