Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ
Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Волчанском направлении, а также – о планах Путина.
«Враг постоянно обстреливает из всего имеющегося вооружения – артиллерия, минометы, дроны. Минометы и дроны очень активно работают. КАБы тоже сбрасывает. Штурмы проходят постоянно. Пытаются заходить диверсионно-разведывательные группы. Но мы их обнаруживаем в срок, эти попытки. Мы во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины, с которыми мы работаем, выявляем эти попытки и не допускаем продвижения врага», – отметил Даниленко.
Также он сообщил о первоочередных целях Путина, касающиеся этого направления.
«Враг здесь хочет создать, во-первых, буферную зону, о которой давно уже говорят – что Путин хочет в Харьковской области буферную зону. Так он обезопасит свои южные области с того края. Также будет удобно, если это будет буферная зона, будет удобнее обстреливать Харьков. А городу и так без этого достается сейчас. Также враг хочет продвинуться, если он захватит Волчанск, перейдет ручку Волчья, то это создаст предпосылки для продвижения на Купянск – выходить из северо-западного направления. И тогда наши подразделения СОУ, ведущие борьбу на Купянском направлении против захватчиков, могут оказаться в окружении. Этого допустить нельзя и этим и занимаемся мы, чтобы не допустить продвижения врага на севере нашей страны», – отметил Даниленко.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: наступ, наступление, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 11:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире наумарафона рассказал о ситуации на Волчанском направлении, а также – о планах Путина.".