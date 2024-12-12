Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ

Фронт 11:35   12.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ

Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Волчанском направлении, а также – о планах Путина.

«Враг постоянно обстреливает из всего имеющегося вооружения – артиллерия, минометы, дроны. Минометы и дроны очень активно работают. КАБы тоже сбрасывает. Штурмы проходят постоянно. Пытаются заходить диверсионно-разведывательные группы. Но мы их обнаруживаем в срок, эти попытки. Мы во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины, с которыми мы работаем, выявляем эти попытки и не допускаем продвижения врага», – отметил Даниленко.

Также он сообщил о первоочередных целях Путина, касающиеся этого направления.

«Враг здесь хочет создать, во-первых, буферную зону, о которой давно уже говорят – что Путин хочет в Харьковской области буферную зону. Так он обезопасит свои южные области с того края. Также будет удобно, если это будет буферная зона, будет удобнее обстреливать Харьков. А городу и так без этого достается сейчас. Также враг хочет продвинуться, если он захватит Волчанск, перейдет ручку Волчья, то это создаст предпосылки для продвижения на Купянск – выходить из северо-западного направления. И тогда наши подразделения СОУ, ведущие борьбу на Купянском направлении против захватчиков, могут оказаться в окружении. Этого допустить нельзя и этим и занимаемся мы, чтобы не допустить продвижения врага на севере нашей страны», – отметил Даниленко.

Читайте также: Почему россияне «начинают быть похожими на нас» и чего не ожидали от врага ВСУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Учебное заведение на Харьковщине разрушили оккупанты, били из РСЗО
Учебное заведение на Харьковщине разрушили оккупанты, били из РСЗО
12.12.2024, 08:15
Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)
Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)
12.12.2024, 09:55
Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ
Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ
12.12.2024, 11:35
Коммуникаций нет, до фронта 1,5 километра, а люди не выезжают: темпы эвакуации
Коммуникаций нет, до фронта 1,5 километра, а люди не выезжают: темпы эвакуации
12.12.2024, 11:54
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
10.12.2024, 14:47
В Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков
В Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков
12.12.2024, 12:30

Новости по теме:

10:27
Почему россияне «начинают быть похожими на нас» и чего не ожидали от врага ВСУ
08:40
Генштаб: оккупанты продолжают бить из авиации по Харьковщине, было 13 боев
08:09
Генштаб: интенсивность боев снизилась, на севере враг атаковал лишь один раз
10:35
Проблем с людьми нет, но воюет неопытная пехота: СОУ о ВС РФ на Харьковщине
11:47
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере тяжелая, РФ била по позициям ВСУ 232 раза

Вы читали новость: «Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 11:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Гарт» Александр Даниленко в эфире наумарафона рассказал о ситуации на Волчанском направлении, а также – о планах Путина.".