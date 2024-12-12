Новости Харькова — главное за 12 декабря: как прошла ночь

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07:03

Вторая ночь подряд на Харьковщине проходит без тревог – последняя звучала еще накануне утром

В Харькове и области уже вторую ночь подряд — тихо. Последняя тревога звучала еще накануне утром, в 11:00. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской авиации на юге и предупредили о возможных пусках авиабомб. В первую очередь быть осторожными призвали жителей прифронтовых областей.

После этого крылатая ракета полетела в сторону Днепропетровской области. Однако угроза для нашего региона длилась недолго. Уже в 11:16 прозвучал отбой. С того времени на Харьковщине тихо.