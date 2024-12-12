Сегодня 12 декабря: какой праздник и день в истории

12 декабря – День Сухопутных войск Украины. В этот день 1980 года нефтяной магнат Арманд Хаммер купил на аукционе Лестерский кодекс – блокнот с записями Леонардо да Винчи за $5,1 млн. В 1979-м на заседании политбюро КПСС приняли решение о введении советских войск в Афганистан. В 1918-м регентом Королевства Финляндия стал Карл Густав Маннергейм. В 1890-м родился будущий лидер ОУН Андрей Мельник. В 1635-м в этот день казнили гетмана Ивана Сулиму.

Праздники и памятные даты 12 декабря

12 декабря – День Сухопутных войск Украины.

В мире – Международный день нейтралитета, Всемирный день общего медицинского обеспечения.

Также сегодня: Международный день хэви-метал, День пуансеттии, День работников розничной торговли, Праздник невысказанных мнений.

12 декабря в истории

12 декабря 1635 года поляки казнили гетмана нереестровых запорожских казаков Ивана Сулиму. Подробнее.

12 декабря 1890 года на Львовщине родился будущий председатель Провода ОУН Андрей Мельник. Подробнее.

12 декабря 1918 года Карл Густав Маннергейм возглавил Финляндию – как регент королевства. Подробнее.

12 декабря 1979 года во время заседания Политбюро КПСС приняли решение о вводе войск в Афганистан. Подробнее.

12 декабря 1980 года американский нефтяной магнат Арманд Хаммер купил на аукционе Лестерский кодекс – блокнот с записями художника Леонардо да Винчи, заплатив за него 5 млн 126 тысяч долларов. На тот момент это была самая высокая цена, которую когда-либо платили за рукопись. Но сейчас старинные рукописи и издания подорожали уже в разы. В частности, этот же документ в 1994 году приобрел «аноним» на аукционе в Нью-Йорке за 30,8 миллиона долларов. Позже выяснилось, что аноним – это один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс.

Лестерский кодекс назван так, потому что в 1717 году эти записи купил первый граф Лестер Томас Кук и выставил в своей коллекции искусства в имении в Англии. Перед тем драгоценные записи Леонардо обнаружил в 1690 году художник Джузеппе Гецци в сундуке с бумагами миланского скульптора XVI века Гульельмо делла Порта. Судьба записей с момента смерти Леонардо да Винчи (в 1519-м) и до обнаружения в 1690-м неизвестна.

Лестерский кодекс – один из 30 записных книжек Леонардо, которые удалось найти. Однако он считается наиболее содержательным изо всех. Блокнот состоит из 18 двойных листов бумаги, вложенных один в другой. Каждый лист плотно исписан с обеих сторон (приблизительно по тысяче слов на каждой странице, а также — иллюстрации). В характерной для да Винчи манере записи сделаны зеркальными – прочесть их можно только с помощью зеркала. Кодекс содержит размышления ученого и художника о разных явлениях природы, в первую очередь – роли воды и нюансах ее существования: как и почему текут реки, как вода преодолевает препятствия, как лучше возводить мосты и т.д. Также есть записи, посвященные вопросам астрономии и геологии, математические расчеты и диаграммы.

На продажу на аукционе «Кристиз» в Лондоне Лестерский кодекс выставил потомок Томаса Кука, графа Лестера. Целью современного лорда Кука было покрыть налоги на наследство. Цена лота стартовала с 1,4 млн долларов и менее чем за две минуты достигла 5,12 миллиона. До того самым дорогим печатным артефактом была копия Библии Гутенберга, которую продали за 2 млн долларов в 1978 году. Несмотря на такой успех, лорд остался недоволен – сумма не покрыла полностью его долги. А вот покупатель Арманд Хаммер был в восторге.

«Я очень доволен ценой. Я рассчитывал заплатить больше, – комментировал он. — В мире нет произведения искусства, которое я хотел бы больше, чем это». Очевидно, нефтяной магнат хотел не только владеть записями Леонардо, но и вписать свое имя в историю с их помощью. Ведь, купив рукопись, он сразу же переименовал ее в свою честь и назвал «Кодексом Хаммера». Но новое название было актуально только до смерти владельца.

Когда Арманд скончался, он оставил рукопись вместе с рядом предметов своих коллекций Музею искусств и культуры Арманда Хаммера при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Однако с такой потерей огромного наследства не согласилась племянница и единственная наследница покойной жены Хаммера – Фрэнсис. Она подала в суд, утверждая, что Хаммер обманом лишил ее права на долю наследства. В результате музей вынужден был выставить работу Леонардо на аукцион, чтобы покрыть судебные издержки. Именно на этих торгах 11 ноября 1994 года «Кодекс Хаммера» инкогнито приобрел основатель Microsoft Билл Гейтс. Он заплатил 30,8 миллиона долларов. А дальше восстановил название «Лестерский кодекс» — и регулярно предоставляет работу да Винчи для публичных показов в разных музеях мира. Также в 1997 году рукопись оцифровали и выпустили на компакт-диске, добавив анимацию рисунков и видеозапись опытов с водой, которые по записям Леонардо реконструировала лаборатория гидравлики Харриса Вашингтонского университета.

Сумма, которую заплатил Гейтс за Лестерский кодекс, была рекордной до 2017 года, когда Церковь Иисуса Христа святых последних дней приобрела печатную рукопись — копию Книги Мормона за $35 млн. В 2019-м этот рекорд также превзошли, когда за $38,2 млн продали письма китайского художника и каллиграфа Чжао Мэнфу к другу Го Тяньси. В 2021-м за $43,2 млн продали первое издание конституции США. Однако с поправкой на инфляцию именно Лестерский кодекс считается самым дорогим документом мира (в пересчете с 1997 года сумма, которую заплатил Гейтс, уже составляет $63,3 млн).

12 декабря 1991 года независимость Украины признала Грузия, а Литва стала первым государством из бывших советских республик, установившим дипломатические отношения с Украиной.

Церковный праздник 12 декабря

12 декабря чтят память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. Он родился в конце III века на Кипре. Был пастухом, у него была жена и дети. Все свои средства отдавал на нужды ближних и путешественников. За это Бог вознаградил его даром чудотворения: Спиридон исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены его рукоположили в сан епископа кипрского города Тримифунта. Святитель заботился о своей пастве, исцелял больных и творил чудеса. Спиридон прожил долгую жизнь в праведности и святости и скончался с миром около 348 года.

Народные приметы

Если утром метель – непогода продержится неделю.

Если небо утром красное — весь декабрь будет стоять ясная погода.

Если звезды ночью яркие – будет похолодание, если тусклые – оттепель.

Что нельзя делать 12 декабря

Нельзя ссориться с близкими.

Нельзя отказывать в подаянии.