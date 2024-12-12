Сьогодні 12 грудня: яке свято та день в історії

12 грудня – День Сухопутних військ України. Цього дня в 1980 році нафтовий магнат Арманд Хаммер купив на аукціоні Лестерський кодекс – блокнот із записами Леонардо да Вінчі за $5,1 млн. У 1979-му на засіданні політбюро КПРС ухвалили рішення про введення радянських військ до Афганістану. У 1918-му регентом Королівства Фінляндія став Карл Густав Маннергейм. У 1890-му народився майбутній лідер ОУН Андрій Мельник. У 1635-му в цей день стратили гетьмана Івана Сулиму.

Свята та пам’ятні дати 12 грудня

12 грудня – День Сухопутних військ України.

У світі – Міжнародний день нейтралітету, Всесвітній день загального медичного забезпечення.

Також сьогодні: Міжнародний день хеві-метал, День пуансетії, День працівників роздрібної торгівлі, Свято невисловлених думок.

12 грудня в історії

12 грудня 1635 року поляки стратили гетьмана нереєстрових запорізьких козаків Івана Сулиму. Докладніше.

12 грудня 1890 року на Львівщині народився майбутній голова Проводу ОУН Андрій Мельник. Докладніше.

12 грудня 1918 року Карл Густав Маннергейм очолив Фінляндію – як регент королівства. Докладніше.

12 грудня 1979 року під час засідання Політбюро КПРС ухвалили рішення про введення військ до Афганістану. Докладніше.

12 грудня 1980 року американський нафтовий магнат Арманд Хаммер купив на аукціоні Лестерський кодекс – блокнот із записами художника Леонардо да Вінчі, заплативши за нього 5 млн 126 тисяч доларів. На той момент це була найвища ціна, яку будь-коли платили за рукопис. Але зараз старовинні рукописи та видання подорожчали вже в рази. Зокрема, цей документ у 1994 році придбав “анонім” на аукціоні в Нью-Йорку за 30,8 мільйона доларів. Пізніше з’ясувалося, що анонім – це один із найбагатших людей у ​​світі Білл Гейтс.

Лестерський кодекс названий так, тому що в 1717-му ці записи купив перший граф Лестер Томас Кук і виставив у своїй колекції мистецтва в маєтку в Англії. Перед тим дорогоцінні записи Леонардо виявив у 1690 році художник Джузеппе Гецці в скрині з паперами міланського скульптора XVI століття Ґульєльмо делла Порта. Доля записів з моменту смерті Леонардо да Вінчі (у 1519-му) та до виявлення в 1690-му невідома.

Лестерський кодекс – один із 30 записників Леонардо, які вдалося знайти. Однак він вважається найбільш змістовним з усіх. Блокнот складається з 18 подвійних аркушів паперу, що вкладені один в один. Кожен аркуш щільно списаний з обох сторін (приблизно по тисячі слів на кожній сторінці, а також ілюстрації). У характерній для да Вінчі манері записи зроблені дзеркальними – прочитати їх можна лише за допомогою дзеркала. Кодекс містить роздуми вченого та художника про різні явища природи, насамперед – роль води та нюанси її існування: як і чому течуть річки, як вода долає перешкоди, як краще зводити мости тощо. Також є записи, що присвячені питанням астрономії та геології, математичні розрахунки та діаграми.

На продаж на аукціоні “Крістіз” у Лондоні Лестерський кодекс виставив нащадок Томаса Кука, графа Лестера. Метою сучасного лорда Кука було покрити податки за спадщину. Ціна лота стартувала з 1,4 млн доларів і менш ніж за дві хвилини досягла 5,12 мільйона. До того найдорожчим друкованим артефактом була копія Біблії Гутенберга, яку продали за 2 млн доларів у 1978 році. Попри такий успіх, лорд залишився незадоволеним – сума не повністю покрила його борги. А ось покупець Арманд Хаммер був у захваті.

“Я дуже задоволений ціною. Я розраховував заплатити більше, – коментував він. – У світі немає витвору мистецтва, який я хотів би більше, ніж цей”. Очевидно, нафтовий магнат хотів не лише володіти записами Леонардо, а й вписати своє ім’я в історію з їхньою допомогою. Адже, купивши рукопис, він одразу ж перейменував його на свою честь і назвав “Кодексом Хаммера”. Але нова назва була актуальною лише до смерті власника.

Коли Арманд помер, він залишив рукопис разом із рядом предметів своїх колекцій Музею мистецтв та культури Арманда Хаммера при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Проте з такою втратою величезної спадщини не погодилася племінниця та єдина спадкоємиця покійної дружини Хаммера – Френсіс. Вона подала до суду, стверджуючи, що Хаммер обманом позбавив її права на спадщину. У результаті музей змушений був виставити роботу Леонардо на аукціон, щоб покрити судові витрати. Саме на цих торгах 11 листопада 1994 року “Кодекс Хаммера” інкогніто придбав засновник “Майкрософт” Білл Гейтс. Він заплатив 30,8 мільйона доларів. А далі відновив назву “Лестерський кодекс” – і регулярно надає роботу да Вінчі для публічних показів у різних музеях світу. Також у 1997 році рукопис зацифрували та випустили на компакт-диску, додавши анімацію малюнків і відеозапис дослідів із водою, які за записами Леонардо реконструювала лабораторія гідравліки Гарріса Вашингтонського університету.

Сума, яку заплатив Гейтс за Лестерський кодекс, була рекордною до 2017 року, коли Церква Ісуса Христа святих останніх днів придбала друкований рукопис – копію Книги Мормона за $35 млн. У 2019-му цей рекорд також перевершили, коли за $38,2 млн продали листи китайського художника та каліграфа Чжао Менфу до друга Го Тяньсі. У 2021-му за $43,2 млн продали перше видання конституції США. Однак із поправкою на інфляцію саме Лестерський кодекс вважається найдорожчим документом світу (у перерахунку з 1997 року сума, яку заплатив Гейтс, вже становить $63,3 млн).

12 грудня 1991 року незалежність України визнала Грузія, а Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.

Церковне свято 12 грудня

12 грудня вшановують пам’ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця. Він народився наприкінці III століття на Кіпрі. Був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої кошти віддавав на потреби ближніх і мандрівників. За це Бог винагородив його даром чудотворення: Спиридон зцілював невиліковно хворих та виганяв бісів. Після загибелі дружини його висвятили на єпископа кіпрського міста Тримифунта. Святитель дбав про свою паству, зцілював хворих і творив дива. Серед них, зокрема, згадують таке. Коли в Олександрії патріархом був скликаний собор заради руйнування ідолів і капищ, по молитвах отців Собору впали всі ідоли, крім одного, шанованого. Патріархові у видінні було відкрито, що ідол цей залишився для того, щоб бути поваленим святителем Спиридоном Тримифунтським. Викликаний собором святитель сів на корабель. У той момент, коли корабель пристав до берега і святитель ступив на землю, ідол в Олександрії з усіма жертовниками впав і розсипався в пил. Спиридон прожив довге життя в праведності та святості й помер із миром близько 348 року.

Народні прикмети

Якщо зранку заметіль – негода протримається тиждень.

Якщо небо зранку червоне – весь грудень стоятиме ясна погода.

Якщо зірки вночі яскраві – буде похолодання, якщо тьмяні – відлига.

Що не можна робити 12 грудня

Не можна сваритися з близькими.

Не можна відмовляти в милостині.