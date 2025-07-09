Новости Харькова — главное за 9 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:06

За сутки в регионе было 40 пожаров, в огне пострадали трое людей

По данным облуправления ГСЧС Украины в Харьковской области, четыре пожара за сутки возникли из-за вражеских обстрелов.

Возгорания после ударов начались в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах.

Так 8 июля БпЛА попал по комбайну, который работал в поле около Боровой. В результате уничтожено поле с пшеницей, площадью 50 га, также загорелась трава и сам комбайн. Предварительно, пострадавших вследствие вражеской атаки нет.

«Кроме того, в результате вражеских обстрелов произошли пожары: в с. Граково Чугуевского района горела трава на площади 2,8 га; в с. Березовка Харьковского района горел сухостой на площади 500 кв. м., в пос. Печенеги Чугуевского района горело нежилое здание на площади 150 кв. Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

А во время бытовых пожаров на Харьковщине пострадали трое людей.

07:06

Целую ночь звучала тревога в Харькове и области: летали МиГи, БпЛА и ракеты

Около 20:00 накануне в разных частях Харьковской области появились беспилотники – в регионе объявили тревогу.

А уже в 22:51 «красной» стала вся Украина – взлетел МиГ-31К.

Атака БпЛА продолжилась и после полуночи. А в 01:56 дроны взяли курс на Харьков.

Повторная масштабная тревога была уже в 02:50. На этот раз взлетели сразу два МиГ-31К.

Вскоре Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростные цели на Харьковщине.

Отбой тревоги дали уже утром – в 05:28.