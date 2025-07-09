Новости Харькова — главное за 9 июля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:06
За сутки в регионе было 40 пожаров, в огне пострадали трое людей
По данным облуправления ГСЧС Украины в Харьковской области, четыре пожара за сутки возникли из-за вражеских обстрелов.
Возгорания после ударов начались в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах.
Так 8 июля БпЛА попал по комбайну, который работал в поле около Боровой. В результате уничтожено поле с пшеницей, площадью 50 га, также загорелась трава и сам комбайн. Предварительно, пострадавших вследствие вражеской атаки нет.
«Кроме того, в результате вражеских обстрелов произошли пожары: в с. Граково Чугуевского района горела трава на площади 2,8 га; в с. Березовка Харьковского района горел сухостой на площади 500 кв. м., в пос. Печенеги Чугуевского района горело нежилое здание на площади 150 кв. Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.
А во время бытовых пожаров на Харьковщине пострадали трое людей.
07:06
Целую ночь звучала тревога в Харькове и области: летали МиГи, БпЛА и ракеты
Около 20:00 накануне в разных частях Харьковской области появились беспилотники – в регионе объявили тревогу.
А уже в 22:51 «красной» стала вся Украина – взлетел МиГ-31К.
Атака БпЛА продолжилась и после полуночи. А в 01:56 дроны взяли курс на Харьков.
Повторная масштабная тревога была уже в 02:50. На этот раз взлетели сразу два МиГ-31К.
Вскоре Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростные цели на Харьковщине.
Отбой тревоги дали уже утром – в 05:28.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 08:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".