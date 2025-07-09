«Это уже стало системой» — Синегубов об ударах РФ по фермам на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подтвердил, что оккупанты прицельно бьют по сельскохозяйственным предприятиям на Харьковщине.

В частности, речь идет о «прилете» в Изюмском районе, о котором Синегубов информировал в утренней сводке. Там россияне уничтожили комбайн и около 50 гектаров поля с пшеницей.

«Уничтожена очень ценная сельскохозяйственная техника. Это не редкий случай. Потому что враг на днях в очередной раз обстрелял сельскохозяйственное предприятие. И это уже стало, к сожалению, такой системой», — отметил глава ХОВА.

Он также рассказал подробности о ночной атаке на Харьков. По его словам, ночью в Слободском районе зафиксировали пять ударов БпЛА типа «Шахед». Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»