«Это уже стало системой» — Синегубов об ударах РФ по фермам на Харьковщине
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подтвердил, что оккупанты прицельно бьют по сельскохозяйственным предприятиям на Харьковщине.
В частности, речь идет о «прилете» в Изюмском районе, о котором Синегубов информировал в утренней сводке. Там россияне уничтожили комбайн и около 50 гектаров поля с пшеницей.
«Уничтожена очень ценная сельскохозяйственная техника. Это не редкий случай. Потому что враг на днях в очередной раз обстрелял сельскохозяйственное предприятие. И это уже стало, к сожалению, такой системой», — отметил глава ХОВА.
Он также рассказал подробности о ночной атаке на Харьков. По его словам, ночью в Слободском районе зафиксировали пять ударов БпЛА типа «Шахед». Разрушений гражданской инфраструктуры нет.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, удар, фермеры, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 14:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подтвердил, что оккупанты прицельно бьют по сельскохозяйственным предприятиям на Харьковщине.".