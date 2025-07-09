«Це вже стало системою» – Синєгубов про удари РФ по фермах на Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону підтвердив, що окупанти прицільно б’ють по сільськогосподарських підприємствах на Харківщині.

Зокрема, йдеться про «приліт» в Ізюмському районі, про який Синєгубов інформував у ранковому зведенні. Там росіяни знищили комбайн та близько 50 га поля із пшеницею.

«Знищена дуже коштовна сільськогосподарська техніка. Це не поодинокий випадок. Тому, що ворог днями вчергове обстріляв сільськогосподарське підприємство. І це вже стало, на жаль, такою системою», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів подробиці щодо нічної атаки на Харків. За його словами, вночі в Слобідському районі зафіксували п’ять ударів БпЛА типу «Шахед». Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”