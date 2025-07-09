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«Це вже стало системою» – Синєгубов про удари РФ по фермах на Харківщині

Суспільство 14:54   09.07.2025
Вікторія Яковенко
«Це вже стало системою» – Синєгубов про удари РФ по фермах на Харківщині Скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону підтвердив, що окупанти прицільно б’ють по сільськогосподарських підприємствах на Харківщині.

Зокрема, йдеться про «приліт» в Ізюмському районі, про який Синєгубов інформував у ранковому зведенні. Там росіяни знищили комбайн та близько 50 га поля із пшеницею.

«Знищена дуже коштовна сільськогосподарська техніка. Це не поодинокий випадок. Тому, що ворог днями вчергове обстріляв сільськогосподарське підприємство. І це вже стало, на жаль, такою системою», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів подробиці щодо нічної атаки на Харків. За його словами, вночі в Слобідському районі зафіксували п’ять ударів БпЛА типу «Шахед». Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 14:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону підтвердив, що окупанти прицільно б’ють по сільськогосподарських підприємствах на Харківщині.".