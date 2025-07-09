«Це вже стало системою» – Синєгубов про удари РФ по фермах на Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону підтвердив, що окупанти прицільно б’ють по сільськогосподарських підприємствах на Харківщині.
Зокрема, йдеться про «приліт» в Ізюмському районі, про який Синєгубов інформував у ранковому зведенні. Там росіяни знищили комбайн та близько 50 га поля із пшеницею.
«Знищена дуже коштовна сільськогосподарська техніка. Це не поодинокий випадок. Тому, що ворог днями вчергове обстріляв сільськогосподарське підприємство. І це вже стало, на жаль, такою системою», – зазначив голова ХОВА.
Він також розповів подробиці щодо нічної атаки на Харків. За його словами, вночі в Слобідському районі зафіксували п’ять ударів БпЛА типу «Шахед». Руйнувань цивільної інфраструктури немає.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, удар, фермеры, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 14:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону підтвердив, що окупанти прицільно б’ють по сільськогосподарських підприємствах на Харківщині.".