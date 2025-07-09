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Армия РФ атаковала в сторону Липцев — Генштаб о ситуации на фронте

Фронт 17:14   09.07.2025
Оксана Горун
Армия РФ атаковала в сторону Липцев — Генштаб о ситуации на фронте Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 9 июля проинформировал о пяти атаках на севере Харьковской области и еще трех — на Купянском направлении с начала дня.

«На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили пять атак агрессора в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцев и Петро-Ивановки. Авиационные удары получили населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное. На Купянском направлении с начала суток произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосиново. До сих пор продолжается одно боестолкновение», — сообщил Генштаб.

На соседнем с Харьковской областью Лиманском направлении армия РФ атаковала 11 раз (четыре боя продолжаются). Среди локаций, где идут штурмы — направление на село Новый Мир на Харьковщине.

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Напомним, на Харьковщине украинские работы впервые в истории взяли в плен оккупантов. Об этом сообщила Третья штурмовая бригада. Защитники опубликовали видео уникальной операции. Ее провели без потерь и без участия пехоты. Для штурма российских позиций использовали только дроны и роботизированные комплексы. Во время атаки, когда к разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, россияне написали на бумажке: «Мы хотим сдаться», — и разместили ее так, чтобы увидела камера дрона. Дроны сопровождали их до позиций ВСУ. Укрепления и лесополоса перешли под контроль защитников Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 17:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 9 июля проинформировал о пяти атаках на севере Харьковской области и еще трех — на Купянском направлении с начала дня".