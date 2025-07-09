Армія РФ атакувала у бік Липців – Генштаб про ситуацію на фронті

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 9 липня поінформував про п’ять атак на півночі Харківської області та ще три – на Куп’янському напрямку з початку дня.

“На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили п’ять атак агресора в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне. На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового. Дотепер триває одне боєзіткнення”, – повідомив Генштаб.

На сусідньому з Харківською областю Лиманському напрямку армія РФ атакувала 11 разів (чотири бої тривають). Серед локацій, де йдуть штурми – напрямок на село Новий Мир на Харківщині.

Нагадаємо, що на Харківщині українські роботи вперше в історії взяли в полон окупантів. Про це повідомила Третя штурмова бригада. Захисники опублікували відео унікальної операції. Її провели без втрат і участі піхоти. Для штурму російських позицій використовували лише дрони та роботизовані комплекси. Під час атаки, коли до зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, росіяни написали на папірці: “Мы хотим сдаться”, і розмістили його так, щоб побачила камера дрона. Дрони супроводжували їх до позицій ЗСУ. Укріплення та лісосмуги перейшли під контроль захисників України.