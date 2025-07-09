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За сутки в регионе было 40 пожаров, в огне пострадали трое людей

Происшествия 08:05   09.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки в регионе было 40 пожаров, в огне пострадали трое людей

По данным облуправления ГСЧС Украины в Харьковской области, четыре пожара за сутки возникли из-за вражеских обстрелов.

Возгорания после ударов начались в Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах.

Так 8 июля БпЛА попал по комбайну, который работал в поле около Боровой. В результате уничтожено поле с пшеницей, площадью 50 га, также загорелась трава и сам комбайн. Предварительно, пострадавших вследствие вражеской атаки нет.

«Кроме того, в результате вражеских обстрелов произошли пожары: в с. Граково Чугуевского района горела трава на площади 2,8 га; в с. Березовка Харьковского района горел сухостой на площади 500 кв. м., в пос. Печенеги Чугуевского района горело нежилое здание на площади 150 кв. Все пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

А во время бытовых пожаров на Харьковщине пострадали трое людей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 08:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС Украины в Харьковской области, четыре пожара за сутки возникли из-за вражеских обстрелов.".