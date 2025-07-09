Live
  • Ср 09.07.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.85
  • EUR 49.06

За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей

Події 08:05   09.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей

За даними облуправління ДСНС України в Харківській області, чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли.

Загоряння після ударів почалися у Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах.

Так 8 липня БпЛА влучив у комбайн, який працював у полі біля Борової. В результаті знищено поле з пшеницею, площею 50 га, також спалахнула трава та сам комбайн. Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі: у с. Гракове Чугуївського району горіла трава на площі 2,8 га; у с. Березівка Харківського району горів сухостій на площі 500 м кв.; у сел. Печеніги Чугуївського району горіла нежитлова будівля на площі 150 м кв. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

А під час побутових пожеж на Харківщині постраждали троє людей.

Читайте також: РФ заявила про успіхи у Вовчанську та на Куп’янському напрямку – інформація ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне за 9 липня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 9 липня: як минула ніч
09.07.2025, 08:06
За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей
За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей
09.07.2025, 08:05
«Замовлення» від ворога за 1000 грн: на що пішов харків’янин – прокуратура
«Замовлення» від ворога за 1000 грн: на що пішов харків’янин – прокуратура
08.07.2025, 12:11
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
07.07.2025, 07:47
РФ заявила про успіхи у Вовчанську й на Куп’янському напрямку – інформація ISW
РФ заявила про успіхи у Вовчанську й на Куп’янському напрямку – інформація ISW
09.07.2025, 07:30
Сьогодні 9 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 липня: яке свято та день в історії
09.07.2025, 06:00

Новини за темою:

08:15
Рятувальники дістали з води тіло чоловіка – подробиці від ДСНС
09:55
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)
08:10
За добу співробітники ДСНС врятували двох людей під час пожеж
18:51
Небезпечні скиди з “шахедів” на Харківщині: вибухнути може протягом 20 годин
17:50
Новини Харкова — головне за 5 липня: Сирський на Харківщині, удари по Чугуєву

Ви читали новину: «За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 08:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС України в Харківській області, чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли.".