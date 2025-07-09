За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей

За даними облуправління ДСНС України в Харківській області, чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли.

Загоряння після ударів почалися у Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах.

Так 8 липня БпЛА влучив у комбайн, який працював у полі біля Борової. В результаті знищено поле з пшеницею, площею 50 га, також спалахнула трава та сам комбайн. Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

“Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі: у с. Гракове Чугуївського району горіла трава на площі 2,8 га; у с. Березівка Харківського району горів сухостій на площі 500 м кв.; у сел. Печеніги Чугуївського району горіла нежитлова будівля на площі 150 м кв. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

А під час побутових пожеж на Харківщині постраждали троє людей.