За добу в регіоні було 40 пожеж, у вогні постраждали троє людей
За даними облуправління ДСНС України в Харківській області, чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли.
Загоряння після ударів почалися у Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах.
Так 8 липня БпЛА влучив у комбайн, який працював у полі біля Борової. В результаті знищено поле з пшеницею, площею 50 га, також спалахнула трава та сам комбайн. Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.
“Крім того, внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі: у с. Гракове Чугуївського району горіла трава на площі 2,8 га; у с. Березівка Харківського району горів сухостій на площі 500 м кв.; у сел. Печеніги Чугуївського району горіла нежитлова будівля на площі 150 м кв. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.
А під час побутових пожеж на Харківщині постраждали троє людей.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: ГСЧС, обстріли, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 08:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС України в Харківській області, чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли.".