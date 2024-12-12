Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 17 до 30 тисяч гривень
Станом на 12 грудня у Харківській області актуальні 2650 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера-конструктора із зарплатою 30 тисяч гривень. Налагоджувальник поліграфічного устаткування матиме 29900, а начальник планово-економічного відділу – 26 390.
Різальник паперу, картону та целюлози зароблятиме 24 800, шліфувальник – 23100, психолог – 22 тисячі, лікар-стоматолог-хірург – 20 тисяч, машиніст підіймача – 19900, рекламіст – 18 тисяч, а лаборант (медицина) – 17900 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12 грудня у Харківській області актуальні 2650 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".