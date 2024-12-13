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Взрывы прозвучали в Харьковском районе — Терехов и Синегубов о «прилете»

Происшествия 06:42   13.12.2024
Оксана Горун
Взрывы прозвучали в Харьковском районе — Терехов и Синегубов о «прилете»

Взрывы слышали в Харькове около 06:15 13 декабря. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов в 06:17 утра.

А следом проинформировал, что удар пришелся по близкому пригороду.

Информацию о прилете также подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее, около двух часов ночи, мэр Харькова информировал об ударе «шахеда» по городу.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 06:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы слышали в Харькове около 06:15 13 декабря. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики".