Взрывы прозвучали в Харьковском районе — Терехов и Синегубов о «прилете»

Взрывы слышали в Харькове около 06:15 13 декабря. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов в 06:17 утра.

А следом проинформировал, что удар пришелся по близкому пригороду.

Информацию о прилете также подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее, около двух часов ночи, мэр Харькова информировал об ударе «шахеда» по городу.