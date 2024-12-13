Взрывы прозвучали в Харьковском районе — Терехов и Синегубов о «прилете»
Взрывы слышали в Харькове около 06:15 13 декабря. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.
«В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!» — написал мэр Харькова Игорь Терехов в 06:17 утра.
А следом проинформировал, что удар пришелся по близкому пригороду.
Информацию о прилете также подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее, около двух часов ночи, мэр Харькова информировал об ударе «шахеда» по городу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 06:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы слышали в Харькове около 06:15 13 декабря. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики".