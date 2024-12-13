Синегубов: дрон, который ночью упал на многоэтажку, ликвидировала ПВО
Подробности ночного обстрела Харькова, а также о последствиях ударов по области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Синегубов рассказал, что взрывы в Харькове раздались этой ночью в 01:43. Как оказалось, вражеский дрон упал на крышу многоэтажки. Вследствие удара также повреждены окна и балкон дома. Обошлось без пострадавших.
«13 декабря 01:43 г. Харьков. Силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА в Индустриальном районе», – уточнил начальник ХОВА.
Кроме того, накануне днем под ударами РФ оказался Богодуховский район. Там также зафиксировали «прилет» беспилотника.
«13:00 Богодуховский р-н, Богодуховская ТГ, между с. Купьеваха и с. Губаровка, силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА», – написал Синегубов.
Напомним, ночью, около 01:40 в Индустриальном районе Харькова раздались взрывы. Как сообщил мэр Игорь Терехов, вследствие удара дом остался без коммуникаций. В прокуратуре же отметили: тип дрона устанавливают, на месте «прилета» возник пожар.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 08:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности ночного обстрела Харькова, а также о последствиях ударов по области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".