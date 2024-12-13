Синегубов: дрон, который ночью упал на многоэтажку, ликвидировала ПВО

Подробности ночного обстрела Харькова, а также о последствиях ударов по области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов рассказал, что взрывы в Харькове раздались этой ночью в 01:43. Как оказалось, вражеский дрон упал на крышу многоэтажки. Вследствие удара также повреждены окна и балкон дома. Обошлось без пострадавших.

«13 декабря 01:43 г. Харьков. Силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА в Индустриальном районе», – уточнил начальник ХОВА.

Кроме того, накануне днем под ударами РФ оказался Богодуховский район. Там также зафиксировали «прилет» беспилотника.

«13:00 Богодуховский р-н, Богодуховская ТГ, между с. Купьеваха и с. Губаровка, силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА», – написал Синегубов.

Напомним, ночью, около 01:40 в Индустриальном районе Харькова раздались взрывы. Как сообщил мэр Игорь Терехов, вследствие удара дом остался без коммуникаций. В прокуратуре же отметили: тип дрона устанавливают, на месте «прилета» возник пожар.