Ночью в Харькове звучали взрывы — БПЛА упал на пятиэтажку, возник пожар

«Шахед» попал по дому около 01:40.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, попадание БПЛА зафиксировали в Индустриальном районе. Вследствие удара дом остался без коммуникаций.

«Было попадание «Шахеда» в пятиэтажный жилой дом. Крыша разбита. К счастью, никто не пострадал. Выбиты окна, сейчас работают наши коммунальные службы, отключили электроснабжение, газоснабжение. Будем сейчас работать, чтобы все восстановить», – сказал Терехов.

Видео: ХГС

Тем временем в Харьковской областной прокуратуре уточнили: БПЛА упал на крышу, но не сдетонировал.

«В 01:53 произошло попадание БПЛА, тип которого устанавливается, в крышу пятиэтажного жилого дома. Сам БПЛА не сдетонировал, но в результате попадания произошел пожар на крыше этого дома. После проведения поквартирного обхода этого здания местные жители, которые получили телесные повреждения, не установлены. Также никто не обращался в учреждения здравоохранения. По факту этого военного преступления возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 138 ККУ», – сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Тревогу на Харьковщине включили еще накануне в 16:51, а ночью Воздушные силы фиксировали вражеские ударные БПЛА в нашей, а также соседних областях. Незадолго до взрыва ВСУ предупредили, что беспилотники кружат над югом региона.