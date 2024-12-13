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Вночі в Харкові лунали вибухи: БПЛА впав на п’ятиповерхівку, виникла пожежа

Події 07:04   13.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі в Харкові лунали вибухи: БПЛА впав на п’ятиповерхівку, виникла пожежа Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

“Шахед” влучив по будинку близько 01:40. 

Як повідомив мер Ігор Терехов, “приліт” БПЛА зафіксували в Індустріальному районі. Внаслідок удару будинок залишився без комунікацій. 

Було влучання «Шахеда» в пʼятиповерховий житловий будинок. Дах розтрощений. На щастя, ніхто не постраждав. Вибиті вікна, зараз працюють наші комунальні служби, відключили електропостачання, газопостачання. Будемо зараз працювати, щоби все відновити“, – сказав Терехов.

Відео: ХМР

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі уточнили: БПЛА впав на дах будинку, але не здетонував. 

О 01:53 відбулося влучання БПЛА тип якого встановлюється в дах пʼятиповерхового житлового будинку. Сам БПЛА не здетонував, але внаслідок влучання відбулася пожежа на даху цього будинку. Після проведення поквартирного обходу цієї будівлі місцевих мешканців, які б отримали тілесні ушкодження, не встановлені. Також ніхто не звертався до закладів охорони здоровʼя. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 138 ККУ“, – повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Тривогу на Харківщині оголосили ще напередодні о 16:51, а вночі Повітряні сили фіксували ворожі ударні БПЛА у нашій, а також сусідніх областях. Незадовго до вибуху ЗСУ попередили, що безпілотники кружляють над півднем регіону.

Читайте також: Вибухи пролунали у Харківському районі — Терехов та Синєгубов про «приліт»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 07:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Шахед” влучив по будинку близько 01:40. ".