Вночі в Харкові лунали вибухи: БПЛА впав на п’ятиповерхівку, виникла пожежа

“Шахед” влучив по будинку близько 01:40.

Як повідомив мер Ігор Терехов, “приліт” БПЛА зафіксували в Індустріальному районі. Внаслідок удару будинок залишився без комунікацій.

“Було влучання «Шахеда» в пʼятиповерховий житловий будинок. Дах розтрощений. На щастя, ніхто не постраждав. Вибиті вікна, зараз працюють наші комунальні служби, відключили електропостачання, газопостачання. Будемо зараз працювати, щоби все відновити“, – сказав Терехов.

Відео: ХМР

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі уточнили: БПЛА впав на дах будинку, але не здетонував.

“О 01:53 відбулося влучання БПЛА тип якого встановлюється в дах пʼятиповерхового житлового будинку. Сам БПЛА не здетонував, але внаслідок влучання відбулася пожежа на даху цього будинку. Після проведення поквартирного обходу цієї будівлі місцевих мешканців, які б отримали тілесні ушкодження, не встановлені. Також ніхто не звертався до закладів охорони здоровʼя. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 138 ККУ“, – повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Тривогу на Харківщині оголосили ще напередодні о 16:51, а вночі Повітряні сили фіксували ворожі ударні БПЛА у нашій, а також сусідніх областях. Незадовго до вибуху ЗСУ попередили, що безпілотники кружляють над півднем регіону.