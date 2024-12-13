Четверо пострадавших: россияне ударили по Берестинскому району (дополнено)
Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius
О «прилете» в Берестинском районе (бывший Красноградский район) сообщил утром 13 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 09:21. Количество пострадавших в Мирном возросло до четырех, написал Синегубов.
Ранее было известно о двух пострадавших в селе Мирное.
«По предварительным данным, два человека получили ранения – это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура», – написал Синегубов.
Начальник ХОВА добавил: подробности о разрушениях устанавливаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 09:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О прилете в Берестинском районе (бывший Красноградский район) сообщил утром 13 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".