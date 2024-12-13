Четверо пострадавших: россияне ударили по Берестинскому району (дополнено)

О «прилете» в Берестинском районе (бывший Красноградский район) сообщил утром 13 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 09:21. Количество пострадавших в Мирном возросло до четырех, написал Синегубов.

Ранее было известно о двух пострадавших в селе Мирное.

«По предварительным данным, два человека получили ранения – это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура», – написал Синегубов.

Начальник ХОВА добавил: подробности о разрушениях устанавливаются.