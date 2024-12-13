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Четверо пострадавших: россияне ударили по Берестинскому району (дополнено)

Происшествия 09:21   13.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Четверо пострадавших: россияне ударили по Берестинскому району (дополнено) Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

О «прилете» в Берестинском районе (бывший Красноградский район) сообщил утром 13 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 09:21. Количество пострадавших в Мирном возросло до четырех, написал Синегубов.

Ранее было известно о двух пострадавших в селе Мирное.

«По предварительным данным, два человека получили ранения – это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура», – написал Синегубов.

Начальник ХОВА добавил: подробности о разрушениях устанавливаются.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О прилете в Берестинском районе (бывший Красноградский район) сообщил утром 13 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".