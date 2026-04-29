Вибухи в Ізюмському районі: у ХОВА пояснили, що це
У пресслужбі ХОВА попередили, що сьогодні, 29 квітня з 13:00 до 14:00 в Ізюмському районі будуть лунати вибухи.
“Біля населеного пункту Рідне Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи.“, – зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, 27 квітня в облуправлінні ДСНС розповіли: за минулий тиждень піротехніки знешкодили 435 одиниць вибухонебезпечних предметів. Над розмінуванням територій працювало 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. З початку повномасштабного вторгнення Росії на Харківщині сапери знищили вже 140 341 одиницю вибухонебезпечних предметів, додали рятувальники.
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: пиротехники, розмінування, харківщина, хова;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 11:40;