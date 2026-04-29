Live

Вибухи в Ізюмському районі: у ХОВА пояснили, що це

Суспільство 11:40   29.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі ХОВА попередили, що сьогодні, 29 квітня з 13:00 до 14:00 в Ізюмському районі будуть лунати вибухи. 

“Біля населеного пункту Рідне Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи.“, – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня в облуправлінні ДСНС  розповіли: за минулий тиждень піротехніки знешкодили 435 одиниць вибухонебезпечних предметів. Над розмінуванням територій працювало 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. З початку повномасштабного вторгнення Росії на Харківщині сапери знищили вже 140 341 одиницю вибухонебезпечних предметів, додали рятувальники.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибухи в Ізюмському районі: у ХОВА пояснили, що це»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА попередили, що сьогодні, 29 квітня з 13:00 до 14:00 в Ізюмському районі будуть лунати вибухи. ".