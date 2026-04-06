На Харківщині сьогодні будуть розміновувати території

Сьогодні, 6 квітня, з 10:00 до 14:00 у Харківській області піротехніки займатимуться розмінуванням. Про це повідомляють у пресслужбі ХОВА.

Зважаючи на це, в населеному пункті Таранівка Чугуївського району звучатимуть звуки вибухів. Проте мешканців заспокоїли та попередили, що це – не «прильоти».

