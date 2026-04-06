На Харківщині сьогодні будуть розміновувати території
Сьогодні, 6 квітня, з 10:00 до 14:00 у Харківській області піротехніки займатимуться розмінуванням. Про це повідомляють у пресслужбі ХОВА.
Зважаючи на це, в населеному пункті Таранівка Чугуївського району звучатимуть звуки вибухів. Проте мешканців заспокоїли та попередили, що це – не «прильоти».
Раніше МГ «Об’єктив» також повідомляла, що пожежникам вдалося врятувати будинок від загоряння у Чугуївському районі. Повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Коробчине у Чугуївському районі отримали напередодні о 21:06. До місця виклику було направлено два оперативні відділення 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. На час прибуття пожежників горіла дерев’яна господарська споруда та дрова на площі 70 квадратних метрів. Існувала загроза розповсюдження вогню на житловий будинок.
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вибухи, розмінування, харківщина, хова;
Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 10:08;