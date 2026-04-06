На Харьковщине сегодня будут разминировать территории
Сегодня, 6 апреля, с 10:00 до 14:00 в Харьковской области пиротехники будут заниматься разминированием. Об этом сообщают в пресс-службе ХОВА.
Ввиду этого в населенном пункте Тарановка Чугуевского района будут звучать звуки взрывов. Однако жителей успокоили и предупредили, что это — не «прилеты».
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что пожарным удалось спасти дом от возгорания в Чугуевском районе. Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Коробчино в Чугуевском районе получили накануне в 21:06. К месту вызова были направлены два оперативных отделения 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На время прибытия пожарных горела деревянная хозяйственная постройка и дрова на площади 70 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на жилой дом.
Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: взрывы, разминирование, розмінування, харьковщина, хова;
Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 10:08;