Live

На Харьковщине сегодня будут разминировать территории

Общество 10:08   06.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, 6 апреля, с 10:00 до 14:00 в Харьковской области пиротехники будут заниматься разминированием. Об этом сообщают в пресс-службе ХОВА. 

Ввиду этого в населенном пункте Тарановка Чугуевского района будут звучать звуки взрывов. Однако жителей успокоили и предупредили, что это — не «прилеты». 

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что пожарным удалось спасти дом от возгорания в Чугуевском районе. Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Коробчино в Чугуевском районе получили накануне в 21:06. К месту вызова были направлены два оперативных отделения 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На время прибытия пожарных горела деревянная хозяйственная постройка и дрова на площади 70 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на жилой дом.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине сегодня будут разминировать территории», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 10:08;

