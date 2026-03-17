Взрывы вновь будут звучать на Харьковщине – ХОВА
В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 17 марта, некоторые жители Харьковской области будут слышать звуки взрывов. И предупреждают: с обстрелами это не связано.
Взрывотехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы вблизи населенного пункта Новая Гусаровка в Изюмском районе. Плановое обезвреживание будет продолжаться с 10:00 до 15:00, добавили в ХОВА.
Напомним, накануне взрывотехники также занимались разминированием на Харьковщине. Ориентировочные сроки подрыва – с 11:00 до 12:00. В пресс-службе ХОВА предупреждали, что специалисты будут обезвреживать взрывоопасные предметы в селе Бражковка в Изюмском районе.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: взрывы, разминирование, розмінування, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы вновь будут звучать на Харьковщине – ХОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 09:33;