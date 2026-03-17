Взрывы вновь будут звучать на Харьковщине – ХОВА

В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 17 марта, некоторые жители Харьковской области будут слышать звуки взрывов. И предупреждают: с обстрелами это не связано.

Взрывотехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы вблизи населенного пункта Новая Гусаровка в Изюмском районе. Плановое обезвреживание будет продолжаться с 10:00 до 15:00, добавили в ХОВА.

Напомним, накануне взрывотехники также занимались разминированием на Харьковщине. Ориентировочные сроки подрыва – с 11:00 до 12:00. В пресс-службе ХОВА предупреждали, что специалисты будут обезвреживать взрывоопасные предметы в селе Бражковка в Изюмском районе.