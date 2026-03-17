Live

Взрывы вновь будут звучать на Харьковщине – ХОВА

Общество 09:33   17.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 17 марта, некоторые жители Харьковской области будут слышать звуки взрывов. И предупреждают: с обстрелами это не связано. 

Взрывотехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы вблизи населенного пункта Новая Гусаровка в Изюмском районе. Плановое обезвреживание будет продолжаться с 10:00 до 15:00, добавили в ХОВА.

Напомним, накануне взрывотехники также занимались разминированием на Харьковщине. Ориентировочные сроки подрыва – с 11:00 до 12:00. В пресс-службе ХОВА предупреждали, что специалисты будут обезвреживать взрывоопасные предметы в селе Бражковка в Изюмском районе.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 09:33;

