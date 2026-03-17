Десять пострадавших за сутки, есть разрушения инфраструктуры – Синегубов
Под атакой накануне был Харьков, а также 16 населенных пунктов области, в результате обстрелов пострадали десять человек, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков получил острую реакцию на стресс 34-летний мужчина, травмированы мужчины 61, 52, 54 года; в с. Мартовое Печенежской громады пострадала 75-летняя женщина; в с. Просянка Кондрашовской громады пострадали 84-летняя и 70-летняя женщины и 74-летний мужчина; возле с. Мирное Шевченковской громады получила травмы 48-летняя женщина; недалеко от с. Гороховатка Боровской громады пострадал 65-летний мужчина. Также медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который 13 марта получил ранения в с. Ноосиново Куриловской громады», – уточнил Синегубов.
Он также напомнил, что накануне россияне ударили БпЛА по Шевченковскому, Немышлянскому и Салтовскому районам Харькова.
В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- ракета (тип устанавливается);
- четыре КАБа;
- девять БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- шесть fpv-дронов;
- 17 БпЛА (тип устанавливается).
Под атакой была гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковщины.
Читайте также: Враг активизировался на Купянщине – ВСУ сдержали почти десяток атак
Если вам интересна новость: «Десять пострадавших за сутки, есть разрушения инфраструктуры – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 08:53;