Десять пострадавших за сутки, есть разрушения инфраструктуры – Синегубов

Происшествия 08:53   17.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Под атакой накануне был Харьков, а также 16 населенных пунктов области, в результате обстрелов пострадали десять человек, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получил острую реакцию на стресс 34-летний мужчина, травмированы мужчины 61, 52, 54 года; в с. Мартовое Печенежской громады пострадала 75-летняя женщина; в с. Просянка Кондрашовской громады пострадали 84-летняя и 70-летняя женщины и 74-летний мужчина; возле с. Мирное Шевченковской громады получила травмы 48-летняя женщина; недалеко от с. Гороховатка Боровской громады пострадал 65-летний мужчина. Также медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который 13 марта получил ранения в с. Ноосиново Куриловской громады», – уточнил Синегубов.

Он также напомнил, что накануне россияне ударили БпЛА по Шевченковскому, Немышлянскому и Салтовскому районам Харькова.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • ракета (тип устанавливается);
  • четыре КАБа;
  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 17 БпЛА (тип устанавливается).

Под атакой была гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковщины.

  • • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 08:53;

