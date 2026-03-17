Враг активизировался на Купянщине – ВСУ сдержали почти десяток атак

О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировал утром 17 марта Генштаб ВСУ.

На севере от Харькова враг атаковал трижды около Волчанска и Старицы.

Тем временем на Купянском направлении СОУ сдержали девять штурмов оккупантов в районе Петропавловки, Глушковки, Купянска, Новоплатоновки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9616 дронов-камикадзе и осуществил 3715 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Потери россиян, по информации ГШ, следующие: