Враг активизировался на Купянщине – ВСУ сдержали почти десяток атак
О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировал утром 17 марта Генштаб ВСУ.
На севере от Харькова враг атаковал трижды около Волчанска и Старицы.
Тем временем на Купянском направлении СОУ сдержали девять штурмов оккупантов в районе Петропавловки, Глушковки, Купянска, Новоплатоновки и Новоосиново.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9616 дронов-камикадзе и осуществил 3715 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Потери россиян, по информации ГШ, следующие:
Читайте также: Подорвался мужчина, горели сухостои и предприятие – ГСЧС о сутках в регионе
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 08:09;