Ворог активізувався на Куп’янщині – ЗСУ стримали майже десяток атак

Про ситуацію на фронті на Харківщині поінформував зранку 17 березня Генштаб ЗСУ.

На півночі від Харкова ворог атакував тричі біля Вовчанська та Стариці.

Тим часом на Куп’янському напрямку СОУ стримали дев’ять штурмів окупантів у районі Петропавлівки, Глушківки, Куп’янська, Новоплатонівки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9616 дронів–камікадзе та здійснив 3715 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.

Втрати росіян, за інформацією ГШ, такі: